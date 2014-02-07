У Сочі розпочалася церемонія відкриття XXII зимових Олімпійських ігор

У Сочі на стадіоні «Фішт» розпочалася церемонія відкриття XXII зимових Олімпійських ігор. Захід, що триватиме дві з половиною години, стартував в 20:14 за московським часом.

Читайте такожLenta.ru

Читайте такожВогонь зимової Олімпіади запалять факелом, який побував у космосі

Прапороносцем збірної Росії обраний бобслеїст Олександр Зубков. Олімпійську клятву вимовлять ковзаняр Руслан Захаров, тренер з гірськолижного спорту Анастасія Попкова та суддя міжнародної категорії В'ячеслав Веденин. Всього на стадіон місткістю 40 тисяч глядачів вийдуть представники 87 національних збірних (це рекорд; у відкритті Олімпіади у Ванкувері в 2010 році брали участь 82 збірні).

Читайте такожПодорож олімпійського вогню завершилася в Сочі

Олімпійські ігри в Сочі триватимуть до 23 лютого. На Іграх-2014 буде розіграно 98 комплектів нагород у 15 дисциплінах.