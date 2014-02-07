У Сочі розпочалася церемонія відкриття XXII зимових Олімпійських ігор
Церемонія відкриття XXII зимових Олімпійських ігор 2014 року почалася у п'ятницю, 7 лютого, о 20.14 мск на стадіоні "Фішт" в Сочі.
У Сочі на стадіоні «Фішт» розпочалася церемонія відкриття XXII зимових Олімпійських ігор. Захід, що триватиме дві з половиною години, стартував в 20:14 за московським часом.
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Прапороносцем збірної Росії обраний бобслеїст Олександр Зубков. Олімпійську клятву вимовлять ковзаняр Руслан Захаров, тренер з гірськолижного спорту Анастасія Попкова та суддя міжнародної категорії В'ячеслав Веденин. Всього на стадіон місткістю 40 тисяч глядачів вийдуть представники 87 національних збірних (це рекорд; у відкритті Олімпіади у Ванкувері в 2010 році брали участь 82 збірні).
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Олімпійські ігри в Сочі триватимуть до 23 лютого. На Іграх-2014 буде розіграно 98 комплектів нагород у 15 дисциплінах.