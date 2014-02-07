У Сочі журналістів опечатують в автобусах - ЗМІ
15:43, 07 лютого 2014Спорт
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Змінився порядок доставки працівників преси на олімпійські змагання
Опечатані автобуси в Сочі / sport-express.ru
Тепер медіа-автобуси від прес-центру "Горкі" ходять на об'єкти та до підйомників за принципом hub-to-hub, тобто без зупинок з "чистої" зони безпеки "чисту", повідомляє Спорт-Експрес.
Читайте такожВогонь зимової Олімпіади запалять факелом, який побував у космосіЩоб дорогою ніхто не зміг проникнути в автобус або залишити його, транспортний засіб з уже перевіреними журналістами опечатується спеціальною стрічкою. Це стосується всіх дверей, багажних люків та іншим технологічних отворів. Після приїзду стрічка розривається і під час відправлення наклеюється знову.
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