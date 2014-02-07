Янукович побажав перемог українським спортсменам на Олімпіаді

«Хочу побажати, щоб у вас вийшло все, що ви задумали. Зараз настав той момент у вашому житті, який створить для вас у спорті умови піднятися на ту вершину, до якої ви прагнете», - сказав Янукович під час зустрічі з членами олімпійської збірної України в Сочі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він зазначив, що приїхав зустрітися з українською командою, щоб підтримати й підняти бойовий дух спортсменів. Він також побажав їм завжди досягати тих цілей, які вони ставлять перед собою. На переконання Президента, у цьому олімпійцям повинні допомогти характер та воля до перемоги.

Янукович зауважив, що вболіватиме за українську команду. «Будемо слідкувати, будемо вболівати, будемо разом допомагати вам, щоб ви йшли вперед потужно», - сказав глава держави.

Міністр молоді та спорту Равіль Сафіуллін від імені спортсменів подякував за підтримку, яка надається спорту загалом та олімпійській команді зокрема. Він зазначив, що у 2014 році Державним бюджетом передбачено майже 20% збільшення фінансування спорту в Україні.

Сафіуллін наголосив, що під час підготовки до Олімпійських ігор команда провела всі необхідні тренування. «Держава ті зобов'язання, які брала на себе, виконала. За три роки було виділено 109 млн гривень», - сказав він.

Президент Національного Олімпійського комітету Сергій Бубка зазначив, що українську команду на Іграх представляють 43 спортсмени. Він подякував главі держави за підтримку спорту та олімпійського руху. «Хотів би висловити слова подяки за підтримку спорту, олімпійського руху – ми це відчуваємо. Дякую, що приїхали нас підтримати», - сказав Бубка.

Як повідомляв УНІАН, 6-7 лютого Президент України Віктор Янукович перебуває з робочим візитом у Російській Федерації. Програмою візиту передбачено участь глави держави в урочистій церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2014 року у місті Сочі.