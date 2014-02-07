Вогонь зимової Олімпіади запалять факелом, який побував у космосі

Про це УНІАН повідомили в Оргкомітеті "Сочі 2014".

"Усього в масових постановочних сценах церемонії відкриття, включаючи танцювальні, балетні, акробатичні і циркові номери, візьмуть участь більш як 3000 молодих талантів з числа студентів і учнів вищих і середніх навчальних закладів, а також представників професійних творчих колективів", - зазначається в повідомленні.

Крім того, допомагати в організації церемоній на майданчиках, за лаштунками і на території Олімпійського парку будуть 2000 волонтерів "Сочі 2014".

Церемонія відбудеться сьогодні на стадіоні "Фішт", розпочнеться о 20.14 за московським часом, що символізуватиме рік проведення перших в історії Росії зимових ігор.

На початку церемонії відкриття буде показано кілька яскравих відеофрагментів про Росію. Після цього Президент РФ привітає глядачів церемонії, і під звуки російського гімну відбудеться підняття прапора країни - господаря Ігор-2014.

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Вперше в історії церемоній Олімпійських ігор був змінений традиційний прохід атлетів під час параду націй. Спортсмени будуть підніматися на сцену за спеціальною 48-метровій рампі, розташованої в центрі стадіону. У параді націй візьмуть участь представники 88 делегацій.

Всього для учасників шоу зшито більше 6 тис. костюмів.

Після офіційних промов президента Оргкомітету «Сочі 2014» Дмитро Чернишенко та президента Міжнародного Олімпійського комітету Томаса Баха Президент РФ Володимир Путін оголосить XXII зимові Олімпійські ігри відкритими. Під час виконання Олімпійського гімну на стадіоні буде піднято Олімпійський прапор.

За традицією, церемонія завершиться запалюванням чаші Олімпійського вогню. «Подробиці про учасників цього символічного дії тримаються організаторами церемонії в строгому секреті. Відомо лише, що вогонь XXII Олімпійських зимових ігор 2014 року буде запалено за допомогою факела, який побував у космосі», - йдеться в повідомленні.

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Театралізована частина церемонії представить основні етапи історичного розвитку Росії - від зародження державності до сьогодення. Шоу стане самим високотехнологічним за всю історію церемоній, обіцяють організатори.

Всього для реалізації проведення церемонії задіяно понад 12 тис. осіб.

Церемонію відкриття увінчає масштабний феєрверк з 3,5 тис. залпів.