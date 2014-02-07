Подорож олімпійського вогню завершилася в Сочі

Таким чином, вояж олімпійського полум'я з Давньої Олімпії в столицю зимової Олімпіади-2014 добіг кінця, пише РИА Новости. На цьому команда естафети олімпійського вогню завершила свою роботу. Увечері в п'ятницю в рамках церемонії відкриття Ігор буде запалена олімпійська чаша на стадіоні "Фішт".

Початку п'ятничну стадію естафети тенісистка Олена Весніна біля будівлі міської адміністрації, потім повз пам'ятник Петру I пробігся Юрій Башмет, біля годинника зворотного відліку - телеведучий Володимир Познер, біля Зимового театру - народний артист Росії Микола Цискарідзе, який передав вогонь співачці Аніті Цой. Участь у естафеті взяв і шоумен Михайло Галустян.

Вогонь зимової Олімпіади 2014 року був запалений від параболічного дзеркала в грецькій Стародавній Олімпії 29 вересня 2013 року актрисою Іно Менегакі, яка зіграла роль верховної жриці богині Гери. Урочистий ритуал поклав початок естафеті олімпійського вогню, яка п'ять днів проходила по території Греції. 5 жовтня факел був переданий делегації оргкомітету "Сочі 2014" і перевезений до Москви, де 7 жовтня стартував 123-денний російський етап естафети вогню.