Сочі-2014. Названо склад збірної України з біатлону на спринтерську гонку

01:46, 07 лютого 2014
Спорт
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В суботу 8 лютого відбудеться перший біатлонний старт Олімпіади в Сочі: чоловіки поборються за медалі в спринті. 

Биатлон / expertsport.ru

В четвер було затверджено склад чоловічої збірної України на цю гонку, повідомляє сайт ФБУ.

Право першими з біатлоністів випробувати олімпійську трасу в змагальному режимі отримали Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Артем Прима та Сергій Седнєв.

Спринт стартує о 16:30.

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