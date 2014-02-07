Сочі-2014. Названо склад збірної України з біатлону на спринтерську гонку
01:46, 07 лютого 2014Спорт
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В суботу 8 лютого відбудеться перший біатлонний старт Олімпіади в Сочі: чоловіки поборються за медалі в спринті.
Названо склад збірної України з біатлону на спринтерську гонку / expertsport.ru
В четвер було затверджено склад чоловічої збірної України на цю гонку, повідомляє сайт ФБУ.
Право першими з біатлоністів випробувати олімпійську трасу в змагальному режимі отримали Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Артем Прима та Сергій Седнєв.
Спринт стартує о 16:30.
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