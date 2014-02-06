В Олімпійському селищі в Сочі підняли прапор України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України.

Читайте такожВідкриття Олімпіади в Сочі відвідають глави 44 держав - ЛавровЯк зазначається в повідомленні, традиційна церемонія підняття Державного прапору відбулась під Гімн України на спеціалізованій площі в гірському Олімпійському селищі. Разом зі стягом України були підняті прапори Мексики, Норвегії, Молдови та Таїланду.

Читайте такожСочі-2014: унікальні шоломи спортсменів-скелетоністівЗа даними прес-служби, в церемонії взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Володимир Єльченко, президент НОК Сергій Бубка, міністр молоді та спорту Равіль Сафіуллін, спортсмени, тренери та технічний персонал збірної.