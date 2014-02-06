Відкриття Олімпіади в Сочі відвідають глави 44 держав - Лавров

На відкриття Олімпіади в Сочі прибудуть глави 44 держав, всього на Іграх побуває більше 60 лідерів іноземних держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Ми можемо сказати, що в нас буде 44 глави держави лише на відкритті, а всього – понад 60. Тому рахуйте самі й робіть висновки», - сказав Лавров.

При цьому він назвав «дурістю й нісенітницею» рішення деяких глав держав проігнорувати запрошення на Олімпіаду.

«Це така дурість, навіть нісенітниця. Якщо вже ми торкнулися цієї теми, я не пригадаю за своє життя, щоб хоч одні Олімпійські ігри, де б там не було, супроводжувалися подібними розмовами, обговоренням того, скільки глав держав на них приїде. Ніхто ніколи це не рахував. А почали рахувати, коли вирішили, що потрібно ще чимось Росії «насолити», щоб вона не дуже добре й комфортно почувалася», - сказав він.

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«Скільки глав держав було у Ванкувері? А в Лондоні? Ніхто ніколи не рахував. Ми почали рахувати, тому що ці дурні питання посипалися з різних боків», - підкреслив він.

При цьому він повідомив, що запрошує глав держав не країна-господарка, а Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

«Тому персонажі світової та європейської політики, які загордилися й заявили, що відкидають запрошення, відкинули запрошення МОК, із чим їх і вітаємо», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак Обама і глави низки країн Євросоюзу не мають наміру брати участь у відкритті Олімпіадив Сочі. Зокрема, Президент Франції Франсуа Олланд і міністр закордонних справ Лоран Фабіус не побажали відвідати Олімпіаду в Сочі. А Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що не поїде на відкриття Олімпійських Ігор у Сочі через стан із правами людини в Росії, а також економічний та політичний тиск Росії на Литву та учасників "Східного партнерства", зокрема Україну.

Зимові Олімпійські ігри 2014 року пройдуть у Сочі з 7 по 23 лютого.

4 лютого лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що 7 лютого намічена зустріч президентів України Віктора Януковича і РФ Володимира Путіна в рамках відкриття Олімпійських ігор у Сочі.