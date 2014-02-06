Змащувачам лижної збірної Росії пригрозили Магаданом у разі помилки

Якщо гонки в скіатлоні пройдуть в нинішніх погодних умовах, то ніяких проблем зі змазкою лиж не буде, передає ИТАР-ТАСС.

Олімпійські змагання в скіатлоне пройдуть 8 і 9 лютого (жіночий та чоловічий відповідно).

"Якщо гонка пройде в нинішніх погодних умовах, то ніяких проблем не буде. Куди складніше доведеться, коли погода почне змінюватися, - зазначив він. - Варто згадати минулий рік, коли на етапі Кубка світу розігрувалися медалі в спринті. Якщо жінкам доводилося починати змагання на твердій мазі, то вже через півгодини, коли стартували чоловіки, треба було використовувати рідку олію. Лижі спортсменам довелося міняти навіть по ходу одного тільки півфіналу: якщо перша група стартувала на одних, то вже друга, через кілька хвилин, - на інших. Вся справа в тому, що погода тут дуже швидко змінюється".

"Найжахливіше - це сніг, - додав він. - Тоді ймовірність помилки дуже висока. А якщо стабільно світить сонце, то все питання полягає лише в тому, наскільки воно впливає на сніг протягом дня. Якщо, приміром, стоїть мінусова температура, то проблем взагалі ніяких не буде".

Читайте такожБританським спортсменам рекомендують вести себе в Сочі як можна скромніше

Вяльбе розповів, що сервіс-група завжди готова надати спортсмену на вибір три види лиж, покриття яких в залежності від ситуації може бути скориговано. "Завжди треба мати три основні пари лиж: з твердою маззю, з рідкою маззю, так званим клистером, і ті, що без змащення. Але насправді поєднання можуть бути абсолютно різними. Все залежить від погодних нюансів. Реагувати будемо моментально", - розповів співрозмовник агентства.

Вяльбе заявив, що лідери збірної Росії з лижних гонок отримують кращий інвентар, який тільки може бути. "Провідні спортсмени збірної, такі як Олександр Легков, Максим Вилегжанін, Юлія Чекалева, отримують кращий інвентар. І в нашій команді для таких спортсменів робиться стільки лиж, що ми навіть не встигаємо їх тестувати. Однак 5-10 номерам, можливо, не вистачає подібних лиж. Але це логічно. Тридцатому номеру світу виробник ніколи не буде робити кращі лижі. Право першого вибору отримують лідери, решта - залишки. Що ж, треба їм бути просто сильніше", - розповів Вяльбе.