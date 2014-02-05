Медалі Олімпіади в Сочі перевозитимуть у броньованих авто

Про це на презентації олімпійських нагород кореспонденту ИТАР-ТАСС розповів виконавчий директор компанії-виробника Максим Вайнберг.

На Олімпіаді будуть розіграні 98 комплектів нагород, на Паралімпіаді - 72. У ніч на середу спеціальним рейсом з Москви вони були доставлені в Сочі.

"Ця процедура проходила в досить секретному режимі. Мало хто знав, куди прямує броньований автомобіль з цінним вантажем. Перед відправкою коробки з медалями опечатували, переписували, упаковували в спеціальні пакети, а потім складали в особливий контейнер. На місці приземлення в прийомі цього вантажу брали участь бійці СОБР і внутрішніх військ. Цілу ніч контейнери зберігалися на території сочинського УВС. Потім частину з них перевезли у спеціальне сховище, а решту - на презентацію, щоб показати їх журналістам", - сказав Вайнберг.

Читайте такожСочі-2014: майстри стрибків і швидкостіСпіврозмовник ИТАР-ТАСС підкреслив, що медалі будуть перебувати під надійною охороною і надалі. "Ми передбачили всі заходи безпеки, розуміючи, наскільки цінним вантажем є олімпійські нагороди. Їх будуть тримати під надійною охороною в спеціальних кофрах. Мені складно назвати їх точну масу, але для того, щоб підняти цей контейнер, потрібні зусилля двох осіб. Кілограмів 50-60 в кожному точно є. Загальна вага всіх нагород становить близько тонни. Безпосередньо на змаганнях розвезенням медалей одночасно будуть займатися п'ять-шість броньованих машин. У кожної з них по два охоронці та спеціальний експедитор водій. Плюс до цього спеціальний супровід, так що все буде під контролем. Всього з нашого боку буде задіяно близько 30 осіб", - підкреслив виконавчий директор.

Читайте такожСимвол молдавської олімпійської збірної «рибововка» обсміяли в ІнтернетіЗагальна кількість виготовлених медалей - 1254. З них в якості резерву залишені 46 нагород для олімпійців і ще 30 для паралімпійців. "Іноді бувають ситуації, коли спортсмени ділять одне місце, показуючи однакові результати. На цей випадок МОК попросив мати додаткові медалі, щоб можна було швидко реагувати на зміни в ситуації", - резюмував Вайнберг.