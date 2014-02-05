Росія завершила підготовку до Олімпійських ігор у Сочі – Путін

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Путін сказав сьогодні на церемонії вітання делегації Олімпійського комітету Росії.

Читайте такожУ Сочі відрепетирували олімпійський салют «Росія до проведення Ігор готова», - заявив Президент.

Путін зазначив, що до початку Ігор залишилися півтора дні, хоча Росія йшла до цього моменту протягом семи років, і підготовка до Олімпіади стала найбільшим загальнонаціональним проектом.

За його словами, в Росії був повний національний консенсус з приводу проведення цих Ігор.

«Це стало великим промисловим, будівельним проектом, це найбільше будівництво у світі, практично з нуля у голому полі: у голому полі легше будувати, а в гірському кластері було дуже складно», - підкреслив Президент РФ.

Читайте такожПутін оголосив про створення міжнародного штату спецслужб в СочіВін нагадав, що з нуля були збудовані сучасні високотехнологічні спортивні об'єкти, створено два кластери для мешкання спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, зимові Олімпійські ігри 2014 року пройдуть у Сочі з 7 по 23 лютого.