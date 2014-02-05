Сергій Бубка взяв участь у завершальному етапі естафети олімпійського вогню в Сочі

Про це УНІАН повідомили в НОК України.

Для легендарного спортсмена, Олімпійського чемпіона, 35-разового рекордсмена та 6-разового чемпіона світу етап естафети олімпійського вогню в Сочі став вже десятим.

Вперше Сергій Бубка брав участь в естафеті олімпійського вогню ще напередодні Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї. А під час деяких Олімпійських естафет це вкрай відповідальне завдання уславленому легендарному українському олімпійцю доручали навіть двічі, що свідчить про надзвичайно високу оцінку Бубки як атлета та міжнародного спортивного організатора.

Пронести олімпійський факел Сергію Бубці видалось і в Києві – саме тут 5 липня 2004 року напередодні Олімпійських ігор в Афінах відбувся етап міжнародної естафети Олімпійського вогню, який був визнаний МОК одним з найкращих у світі, як за рівнем організації, так і за кількістю людей, що приєдналися до нього.

Під час етапу естафети олімпійського вогню в Олімпійській столиці Сочі Сергія Бубку тепло вітали численні місцеві мешканці та гості столиці Олімпіади.

Наш факелоносець приділив максимум уваги кожному, хто бажав сфотографуватись або взяти автограф. Серед них і зовсім маленькі глядачі.

«Я гордий від того, що вже вдесяте виконую цю почесну місію. Для мене це особливе відчуття, адже мені пощастило бути факелоносцем і в ролі спортсмена, і нині, в ролі спортивного менеджера. Все своє життя я присвятив спорту і сьогоднішня мить, коли тримаєш в руках олімпійський символ, є неповторною. Після участі в естафеті завжди зберігаю олімпійські факели в сімейному музеї. Вважаю це унікальним символом та цінністю», - прокоментував Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські Ігри Сочі-2014 пройдуть з 7 по 23 лютого.