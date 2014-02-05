Золоті призери Олімпіади в Сочі отримають мільйон гривень
11:50, 05 лютого 2014Спорт
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За кожну золоту медаль в Сочі українські олімпійці отримають понад 1 млн грн.
За отримане «золото» - більше мільйона гривень
Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов.
Читайте такожУ Сочі спортсмени активно тренуються перед стартом Олімпіади«Ми зробили все необхідне, аби наші олімпійці якісно підготувалися і гідно представили нашу країну на Олімпіаді в Сочі. Уряд подбав про матеріальне заохочення спортсменів: призерів чекає нагорода. За отримане «золото» - понад мільйон гривень, за «срібло» - 680 тис. грн, за «бронзу» - 470 тис. грн», - акцентував він.
Арбузов підкреслив, що розміри премій були збільшені після Олімпіади в Лондоні.
Також в.о. прем'єра побажав українським олімпійцям перемог.
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