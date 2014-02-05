Золоті призери Олімпіади в Сочі отримають мільйон гривень

Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов.

Читайте такожУ Сочі спортсмени активно тренуються перед стартом Олімпіади«Ми зробили все необхідне, аби наші олімпійці якісно підготувалися і гідно представили нашу країну на Олімпіаді в Сочі. Уряд подбав про матеріальне заохочення спортсменів: призерів чекає нагорода. За отримане «золото» - понад мільйон гривень, за «срібло» - 680 тис. грн, за «бронзу» - 470 тис. грн», - акцентував він.

Арбузов підкреслив, що розміри премій були збільшені після Олімпіади в Лондоні.

Також в.о. прем'єра побажав українським олімпійцям перемог.