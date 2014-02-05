Стіна Олімпійського перемир'я об'єднає спортсменів в ім'я миру

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор Сочі-2014.

За традицією Олімпійського руху стіну Олімпійського перемир'я встановлюють в олімпійських селищах за кілька днів до відкриття Ігор, з тим, щоб учасники змагань з різних країн залишали побажання про збереження миру на планеті в підтримку ідеї Олімпійського перемир'я.

Стіна Олімпійського перемир'я стала своєрідним зверненням до спортсменів з десятків країн - послам Світу та носіїв ідей міжнародного олімпійського руху. На Стіні написано послання майбутнім поколінням: «Молодь Росії вітає вас - учасників Олімпійських зимових ігор в Сочі, посланців Миру! Ви представляєте різні країни і континенти, і вас усіх об'єднує спорт. Ігри «Сочі 2014» демонструють єдність людей у всьому різноманітті культур, релігій і світоглядів. В цьому і є дух Олімпійського перемир'я. Давайте разом звернемося до всіх народів із закликом дотримуватися Олімпійське перемир'я і прагнути до довгострокового миру на Землі».

На час Ігор в Прибережному і Гірському олімпійських селищах встановлені 2 Стіни Олімпійського перемир'я. Кожна Стіна складається з 5 панелей - за кількістю Олімпійських кілець. Висота блоків Стіни чергується - або 1924 мм, що символізує перші зимові Олімпійські Ігри в Шамоні в 1924 році або 2014 мм, що символізує рік проведення перших в історії Росії Олімпійських зимових ігор в Сочі. Таким чином, організатори відобразили найважливіші віхи в історії «білих» Ігор. Ідея і дизайн Стіни Олімпійського перемир'я були розроблені одним із волонтерів Сочі 2014.

В ході заходу учасники змагань та почесні гості зможуть залишити свій підпис на Стіні Олімпійського перемир'я, тим самим висловивши підтримку резолюції ООН про збереження миру на Землі під час проведення Олімпійських ігор.

Давня грецька традиція «Олімпійського перемир'я» («экехерії») зародилася ще в VIII столітті до нашої ери і з тих пір служила священного принципом Олімпійських ігор - на час проведення спортивних змагань полягав світ, щоб всі спортсмени могли безпечно прибути до місця змагань і назад. У 1992 році Міжнародний Олімпійський комітет відродив цю традицію, звернувшись до всіх держав із закликом дотримуватися олімпійського перемир'я. В 2000 році для просування ідей гармонії та миру МОК заснував міжнародну організацію «Олімпійське перемир'я».

Як повідомляв УНІАН, зимові Олімпійські ігри Сочі-2014 пройдуть з 7 по 23 лютого.