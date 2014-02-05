«Індіана» до мінімуму скоротила відставання від лідера НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч в Атланті спочатку проходив у рівній боротьбі і до великої перерви у «Атланти» утворилося символічне перевага в 1 бал. А вирішальною стала третя 12-хвилинка, яку гості виграли з дворазовим перевагою - 24:12. У заключній чверті матчу «Хоукс» спробував наздогнати одного з лідерів сезону, але все на що вистачило команду господарів, так це скоротити відставання до «-4» - 85:89.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став Девід Уест, який набрав 22 очки.

Серед інших ігор дня зазначимо програш команди українських легіонерів «Финникс Санс» на своєму майданчику «Чикаго Буллс» - 92:101. Олексій Лень і В'ячеслав Кравцов не брали участі в матчі за рішенням головного тренера.

У турнірній таблиці на даний момент на Заході лідирує «Оклахома» - 39 перемог при 11 поразках, на Сході - «Індіана» - 38/10. Відрив лідерів досить великий. Третім у всій лізі йде «Сан-Антоніо», що має показник 35/13.