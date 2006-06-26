Блохіна підставили: його прес-конференція зірвалася

Прес-конференція Олега Блохіна зірвалася через відсутність перекладача.

Головний тренер збірної України Олег Блохін під час прес-конференції перед матчем із збірною Швейцарії відповів тільки на запитання українських і російських журналістів. Запитання представників ЗМІ інших країн залишилися без відповіді, оскільки українська збірна не забезпечила присутність на прес-конференції перекладача, пише " Советский спорт".

Прес-секретар збірної України Ігор Мірошниченко заявив: "На прес-конференції перекладач повинен надаватися ФІФА, а не ми повинні його приводити". Співробітник прес-служби Міжнародної федерації футболу Хабіб Сулейман спростував твердження Мірошниченко, відзначивши, що передматчеві прес-конференції повинні перекладатися співробітниками команди.

Лєнта.ру