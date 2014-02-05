«Сент-Луїс» програв матч за лідерство в дивізіоні НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч проходив в Оттаві в нервовій боротьбі з перепадами в грі обох команд. Перші два періоди набагато краще провели «блюзмени», які виграли цей 40-хвилинний відрізок з рахунком 3:1. Але, вже до середини третьої 20-хвилинки «сенатори» зробили камбек, закинувши три шайби - 4:3. Вирішальним же в основний час став кидок Джордана Леопольда, який закинув свій перший гол у сезоні - 4:4.

В серії булітів вирішальним виявився кидок гравця «Оттави» Кайла Терріса - 5:4.

Серед інших матчів дня варто відзначити перемогу «Бостона» над «Ванкувером» з рахунком 3:1, а також розгром «Нью-Йорк Рейнджерс», який був скоєний в гостях над «Колорадо» - 5:1.

У турнірній таблиці Західної конференції у «Анахайма» 85 очок, «Чикаго» - 82, «Сент-Луїса» - 80. На Сході - у «Писстбурга» 80 очок, а у «Бостона» 75.