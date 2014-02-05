Кличко вважає, що бій з Лієпаї може вийде одностороннім
09:43, 05 лютого 2014Спорт
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Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українець Володимир Кличко поділився своїми очікуваннями від бою з австралійцем Алексом Леапаї, заявивши, що бій може вийде одностороннім.
Кличка / klitschko-brothers.com
Про це повідомляє boxingnews.com.ua з посиланням на коментар спортсмена британському виданню The Guardian.
Зокрема, Кличко-молодший зазначив: «Леапаї дуже мотивований, і у нього ідеальний вік для супертяжа - 34 роки. Солідний боєць, досвідчений. Але що б він не показав у ринзі, я буду готовий до всього. Будь ласка, не звинувачуйте мене, якщо бій знову буде одностороннім».
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї відбудеться 26 квітня в Німеччині. Контракт на бій було підписано 3 лютого.
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