"Хімік" програв перший матч Кубка ЄКВ

Про це повідомляє прес-служба южненської команди.

Волейболістки "Хіміка" впевнено виграли перший сет - 25:18, але потім програли три наступні партії поспіль- 21:25, 22:25, 20:25.

Цікаво, що програючи у четвертій партії 5:14, южненські волейболістки скоротили відставання до двох балів (18:20), але кілька своїх помилок звели нанівець зусилля команди.

Матч-відповідь відбудеться 12 лютого у Дрездені.