"Хімік" програв перший матч Кубка ЄКВ
22:57, 04 лютого 2014Спорт
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Чемпіон України з волейболу серед жіночих команд южненський "Хімік" програв перший матч челлендж-раунду Кубка ЄКВ німецькому "Дрезднеру".
Гравці Хіміка / vc.khimik.com.ua
Про це повідомляє прес-служба южненської команди.
Волейболістки "Хіміка" впевнено виграли перший сет - 25:18, але потім програли три наступні партії поспіль- 21:25, 22:25, 20:25.
Цікаво, що програючи у четвертій партії 5:14, южненські волейболістки скоротили відставання до двох балів (18:20), але кілька своїх помилок звели нанівець зусилля команди.
Матч-відповідь відбудеться 12 лютого у Дрездені.
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