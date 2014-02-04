Валентина Шевченко «нізащо не відмовиться від почесної місії стати прапороносцем збірної»
16:37, 04 лютого 2014Спорт
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Прапороносець збірної України на XXII зимових Олімпійських іграх в Сочі Валентина Шевченко прокоментувала своє призначення, зазначивши, що нізащо не відмовиться від почесної місії стати прапороносцем збірної.
Валентина Шевченко / skisport.ru
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Зокрема, Шевченко заявила: «Для мене це велика честь стати прапороносцем нашої команди. Не дивлячись на те, що тренер відмовляв, адже на наступний день у мене вже гонка, я не відмовлюсь, часу вистачить, щоб відновитись. Я щаслива, що така почесна місія випала саме мені. Це подарунок як для всієї моєї сім'ї, так і для тренерського складу. 7 лютого – День народження першого мого тренера Олени Леснікової, думаю, вона радітиме за мене і пишатиметься».
Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття Ігор в Сочі відбудеться 7 лютого.
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