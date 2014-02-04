У Сочі спортсмени активно тренуються перед стартом Олімпіади

До відкриття зимової Олімпіади в Сочі залишилося три дні.

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Як заявив у понеділок на прес-конференції в головному медіацентрі Ігор-2014 президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, Сочі повністю готовий до проведення кращих в історії зимових Олімпійських ігор.

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"У Сочі все готово до проведення кращої в історії Олімпіади. Ми побували в олімпійських селах, поспілкувалися зі спортсменами, і не сумніваємося, що все пройде на найвищому рівні", - сказав Бах.