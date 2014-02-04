Жіноча збірна України з біатлону провалила естафетну гонку на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Українська команда спочатку була одним з фаворитів перегонів. Біатлоністки Анастасія Меркушина, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Ірина Ваврінец вже не раз з'являлися в індивідуальних перегонах і на цьому турнірі і на етапах Кубка IBU, де, на відміну від чемпіонату світу, Кубку світу та Олімпіади виступають другі склади команд. Тим не менш, сьогодні, в складних погодних умовах і при поганій видимості на вогневому рубежі спортсменки не зуміли проявити витримку і точність.

Промахувалися всі чотири українки, а без штрафних кіл змогла обійтися тільки Меркушина, яка відкривала естафету на першому етапі. Далі були суцільні розчарування. Бондар та Абрамова пробігли по 4 штрафних кола після стрільби з положення "стоячи", а Ваврінец - 1 після стрільби лежачи і 2 після "стійки".

Таким чином, команда фінішувала на 6-му місці, відставши від переможця більш ніж на 3,5 хвилини.

Чемпіонками у цей день стали біатлоністки збірної Білорусі, які пробігли 2 штрафних кола, на другому місці - Німеччина (3 штрафних кола), на третьому - Норвегія (6 кіл).

Чемпіонат Європи з біатлону в Нове-Место (Чехія) завершиться сьогодні чоловічою естафетною гонкою.