Валентина Шевченко буде прапороносцем Олімпійської збірної України в Сочі

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Для представниці лижних гонок Валентини Шевченко Олімпійські ігри в Сочі стануть вже п’ятими в кар’єрі. Шевченко – бронзова призерка чемпіонату світу 2009 року, неодноразова переможниця та призерка Кубків світу.

Президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка так прокоментував рішення спортсменів: «Я приймаю і погоджуюсь з рішенням спортсменів. Валентина дійсно заслужила право стати прапороносцем збірної України. Це велика честь для кожного олімпійця. Пам’ятаю свої незабутні відчуття, коли на Олімпіаді-96 в Атланті мені пощастило бути прапороносцем України. Це неймовірна гордість і довіра. Впевнений, Валентина гідно виконає таку відповідальну місію».

Як повідомляв УНІАН, Ігри в Сочі відбудуться з 7 по 23 лютого.