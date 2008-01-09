Найбільша бійка в історії російського хокею: брали участь усі

Найбільшою бійкою в історії російського хокею закінчився матч чемпіонату країни між казанським Ак Барсом і челябінським Трактором, передає Эхо Москвы.

За 60 хвилин хокеїсти закинули 12 шайб по 4 в кожному періоді, Трактор встиг випустити на лід другого голкіпера і через три хвилини посадити його на лавку знову. Коли до сирени до закінчення третього періоду осталвалось трохи більше хвилини на льоду були всього три хокеїсти Ак Барса і шість польових гравців Трактора – рідкісне поєднання в хокеї, якщо взагалі подібне колись мало місце. Двоє казанців були видалені, а воротар Трактора поступився місцем шостому польовому гравцеві. Тут те все і почалося. Спроба вибити у воротаря Ак Барса шайбу з пастки закінчилася абсолютно природно сутичкою, до якої спершу долучилися всі, хто знаходився на льоду, а потім і решта хокеїстів, які у такому випадку залишили лави запасних. У бійку кинулися навіть воротарі. Лід був усіяний кинутими рукавичками, ключками і шоломами. У бійці взяло участь більше 40 чоловік. Суддям залишилося тільки спостерігати за тим, що відбувається і записувати в книжечку номери тих, що особливо відзначилися, яким у результаті було виписано рекордну кількість штрафів 378 хвилин. Це майже на годину перевершує колишнє досягнення в лапках. Головний тренер Ак Барса Зінетулла Білялетдінов вважає, що в тому, що сталося винні арбітри, які не тільки втратили контроль над грою, але і частково спровокували бійку. Хокеїсти Ак Барса, що знаходилися на лавці не могли не вступитися за товаришів, які перебували на льоду в явній меншості.

Попередній рекорд – 322 хвилини штрафного часу був встановлений у 2005 році в матчі Локомотив (Ярославль) – Авангард (Омськ), одним з активних учасників тих подій був нинішній головний тренер Трактора Андрій Назаров, який тоді виступав за омський клуб.