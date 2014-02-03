Дружина «померлого» боксера спростувала інформацію про його смерть

Про це повідомляє агентство Р-Спорт.

Раніше повідомлялося, що мексиканський боксер Оскар Гонсалес помер після нокауту.

Гонсалес втратив свідомість у десятому раунді бою зі своїм співвітчизником Хесусом Галісією. Галісія нокаутував суперника в 10-му раунді бою, який пройшов у суботу в Мехіко за титул WBC Silver. Боксера, який впав на ринг, негайно госпіталізували. Потім стало відомо, що у Гонсалеса діагностували смерть мозку. За повідомленнями мексиканських ЗМІ, 33-річний спортсмен помер.

Однак дружина Гонсалеса, Магалі Авалос розмовляла з нейрохірургом боксера, який заявив, що організм Гонсалеса функціонує.

«Він сказав, що частина мозку ще функціонує. Він зберігає ознаки життя, його серце працює. Але нам необхідно почекати ще близько доби, аби зрозуміти, що робити далі», - заявила Авалос, яку цитує Boxing Scene.

Оскар Гонсалес на професійному ринзі провів 26 боїв, 23 з яких виграв, 3 програв.