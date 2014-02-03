Збірна України з футзалу програла у чвертьфіналі Євро

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч першої стадії плей-офф проходив в обережній і приблизно рівній боротьбі. Але, тим не менш, удача була на боці більш досвідчених португальців. Вони відкрили рахунок вже на 3-й хвилині, коли влучного удару завдав Кардинал. Правда, на 13-й хвилині Євген Валенко зумів зрівняти результат. Але, на початку другого тайму - на 23-й хвилині - Кардинал знову вивів свою команду вперед.

В українців було більше 16 хвилин на те, щоб відігратися. І вони мали для цього непогані можливості, але реалізувати їх не зуміли. Разом з тим , не реалізували свої моменти в кінцівці матчу і португальці, коли українці явно ризикували, залишаючи свої ворота практично беззахисними.

У результаті програш з рахунком 1:2 і збірна України залишилася без шансів на завоювання медалей чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, футзальний Євро-2014 проходить в Бельгії з 28 січня по 8 лютого.