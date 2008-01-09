Футболісти Москви дивилися на Блохіна «широко розкривши очі»

Новий наставник ФК "Москва" Олег Блохін був офіційно представлений гравцям. За словами тренера футболісти дивилися на нього уважно: “Одні насторожено, інші - зацікавлено. Молодь - взагалі широко розкривши очі”.

В інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс" тренер розповів про плани і підготовку команди до нового сезону. Зокрема про те, що зборів команди буде чотири. «Я попередив команду: важко буде у будь-якому випадку. Бо не пригадаю в практиці ні гравця, ні тренера, щоб футболісти відпочивали 54 дні! Але, сподіваюся, в Москві зібрані професійні гравці, що розуміють: майже два місяці перерви - дуже багато. За всіх ручатися, звичайно, не можу, але упевнений: більшість ще у відпустці почали готуватися до сезону», -сказал Блохін.

Тренер відзначив, що команда потребує зміцнення оборони і країв півзахисту, проте конкретизувати плани кадрових змін не став.

«Можу запевнити: тепер вболівальників у Москви додалося. Багато моїх знайомих стверджували: якщо раніше вболівали за одну команду (не називатиму яку), то тепер - тільки за ФК Москва. Приємно, чорт забирай», - резюмував Блохін.