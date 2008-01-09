Футболісти Москви дивилися на Блохіна «широко розкривши очі»
Тренер запевняє, фанів клубу додалося
Новий наставник ФК "Москва" Олег Блохін був офіційно представлений гравцям. За словами тренера футболісти дивилися на нього уважно: “Одні насторожено, інші - зацікавлено. Молодь - взагалі широко розкривши очі”.
В інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс" тренер розповів про плани і підготовку команди до нового сезону. Зокрема про те, що зборів команди буде чотири. «Я попередив команду: важко буде у будь-якому випадку. Бо не пригадаю в практиці ні гравця, ні тренера, щоб футболісти відпочивали 54 дні! Але, сподіваюся, в Москві зібрані професійні гравці, що розуміють: майже два місяці перерви - дуже багато. За всіх ручатися, звичайно, не можу, але упевнений: більшість ще у відпустці почали готуватися до сезону», -сказал Блохін.
Тренер відзначив, що команда потребує зміцнення оборони і країв півзахисту, проте конкретизувати плани кадрових змін не став.
«Можу запевнити: тепер вболівальників у Москви додалося. Багато моїх знайомих стверджували: якщо раніше вболівали за одну команду (не називатиму яку), то тепер - тільки за ФК Москва. Приємно, чорт забирай», - резюмував Блохін.