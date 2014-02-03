Оголошено склади команд-учасниць Кубка Федерації з тенісу
У Будапешті відбулася зустріч капітанів команд-учасниць зональних змагань в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації, за підсумками якої стали відомі остаточні склади збірних.
Про це повідомляє " Тенісний портал України.
Склад учасниць Групи С буде виглядати таким чином:
Україна - Еліна Світоліна, Надія Кіченок, Ольга Савчук, Людмила Кіченок, капітан - Наталія Медведєва.
Австрія - Івонн Мойсбургер, Патрісія Майр-Айхляйтнер, Таміра Пашек, Сандра Клеменшиц, капітан - Клеменс Триммель.
Словенія - Настя Колар, Маша Зеч-Пескирич, Даліла Якупович, Андреа Клепач, капітан - Тіна Писник.
Ізраїль - Шахар Пеєр, Юлія Глушко, Керен Шломо, Офрі Ланкрі, капітан - Амос Мансдорф.
Згідно з регламентом, у разі, якщо збірна України посяде перше місце у своїй групі, наша команда зіграє зі збірною, що зайняла перше місце в групі В. Зауважимо, що команда Румунії в цій підгрупі є фаворитом. Симона Халеп буде брати участь у змаганнях - у складі румунок без замін. А ось у команді Великобританії відсутня її лідер Лора Робсон.
Збірна України вступить у боротьбу 5 лютого матчем проти команди Ізраїлю.