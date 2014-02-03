Оголошено склади команд-учасниць Кубка Федерації з тенісу

Про це повідомляє " Тенісний портал України.

Склад учасниць Групи С буде виглядати таким чином:

Україна - Еліна Світоліна, Надія Кіченок, Ольга Савчук, Людмила Кіченок, капітан - Наталія Медведєва.

Австрія - Івонн Мойсбургер, Патрісія Майр-Айхляйтнер, Таміра Пашек, Сандра Клеменшиц, капітан - Клеменс Триммель.

Словенія - Настя Колар, Маша Зеч-Пескирич, Даліла Якупович, Андреа Клепач, капітан - Тіна Писник.

Ізраїль - Шахар Пеєр, Юлія Глушко, Керен Шломо, Офрі Ланкрі, капітан - Амос Мансдорф.

Згідно з регламентом, у разі, якщо збірна України посяде перше місце у своїй групі, наша команда зіграє зі збірною, що зайняла перше місце в групі В. Зауважимо, що команда Румунії в цій підгрупі є фаворитом. Симона Халеп буде брати участь у змаганнях - у складі румунок без замін. А ось у команді Великобританії відсутня її лідер Лора Робсон.

Збірна України вступить у боротьбу 5 лютого матчем проти команди Ізраїлю.