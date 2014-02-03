Відбулося жеребкування Євробаскету-2015
В Іспанії відбулося жеребкування другого раунду відбіркового турніру Євробаскету-2015, в рамках якої 26 команди були розподілені на 7 груп.
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій.
Згідно з жеребом, у двох групах змагатимуться по 3 команди, в інших п'яти групах - по 4.
Склади груп виглядають наступним чином:
Група А: Боснія і Герцеговина, Великобританія, Ісландія,
Група B: Чорногорія, Ізраїль, Болгарія, Нідерланди.
Група С: Німеччина, Польща, Австрія, Люксембург.
Група D: Бельгія, Македонія, Білорусь, Данія.
Група E: Чехія, Грузія, Португалія, Угорщина.
Група F: Латвія, Швеція, Словаччина, Румунія.
Група G: Італія, Росія, Швейцарія.
Раніше 11 команд вже забезпечили собі місце на Євробаскеті 2015 - Франція, Литва, Іспанія, Хорватія, Словенія, Україна, Сербія, Фінляндія, Греція, Туреччина, як учасники Чемпіонату світу 2014 та Естонія, як переможець 1-го відбіркового раунду ЄвроБаскету 2015.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з баскетболу 2015 року відбудеться восени в Україні.