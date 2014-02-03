Збірна України з біатлону виграла змішану естафету на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Протягом всієї гонки лідируючі позиції займали збірні України і Росії, у той час як суперники були далеко позаду - відрив становив до двох хвилин.

Доля гонки вирішилася на останньому етапі. Якщо до цього росіяни протягом всієї гонки мали перевагу від 20 до 40 секунд, то на четвертому етапі Артем Тищенко легко здолав Олександра Поварніцина. Програючи по ходу дистанції 20 секунд, українець виграв з перевагою в 13 секунд. На вогневих рубежах українці також проявили себе з кращого боку, витративши 12 додаткових патронів і жодного разу не пробігши штрафне коло, що стало кращим результатом серед всіх команд. Використували також 12 додаткових патронів й росіяни, але вони не уникли штрафних кіл. Зайві 150 м дистанції на другому етапі пробігла Ульяна Кайшева.

У підсумку українці фінішували першими, росіяни - другими, на третьому місці збірна Естонії.

Чемпіонат Європи в Нове Мєсто триватиме до 4 лютого.