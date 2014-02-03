Головний тренер збірної України з футзалу закликав гравців "взяти все в свої руки"
13:35, 03 лютого 2014Спорт
0
Головний тренер збірної України з футзалу (міні-футболу) Євген Ривкін поділився прогнозом напередодні матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти команди Португалії, зазначивши, що його підопічним необхідно "взяти все в свої руки".
Євро-2014 / uefa.com
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА).
Зокрема, Ривкін зазначив: "Португалія - дуже серйозна команда. Буде видно, що зможемо протиставити такому сильному супернику. На груповому етапі нам дійсно десь щастило. І футзал, і футбол без успіху неможливі, але я не став би знову сподіватися на фортуну. Гравці повинні взяти все в свої руки і реалізувати наші задуми".
Як повідомляв УНІАН, матч 1/4 фіналу Євро-2014 Україна - Португалія відбудеться 3 лютого. Чемпіонат Європи проходить у Бельгії з 28 січня по 8 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter