"Донбас" проведе два спаринги під час олімпійського перерви

Під час олімпійської паузи в чемпіонаті Континентальної хокейної ліги, яка триватиме до 26 лютого, головна команда ХК «Донбас» проведе два контрольні поєдинки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ХК "Донбас".

17 лютого в Москві підопічні Андрія Назарова зіграють зі столичним ЦСКА, а 18 лютого в Митіщах - з підмосковним «Атлантом». Початок матчів об 11:00 за київським часом.

На даний момент гравці перебувають в короткочасній відпустці, яка триватиме до 11 січня.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент в регулярному чемпіонаті КХЛ "Донбас" провів 50 ігор і набрав 92 очки. Команда йде на 3-му місці в турнірній таблиці Конференції Захід.