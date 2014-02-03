Кличко підписав контракт на бій з Лієпаї

Про це повідомляється на сторінці братів Кличків у Facebook, де також розміщена фотографія українського боксера, що підписує контракт.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило. Сайт Fightnews.com. повідомляє про те, що Лієпаї підпише угоду 4 лютого.

Поєдинок має відбутися 26 квітня в німецькому Оберхаузені. А квитки на бій почнуть продавати з 11 лютого.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, IBF Володимир Кличко свій останній бій на сьогоднішній день провів у жовтні минулого року в Москві, перемігши за очками росіянина Олександра Повєткіна.