Баскетбольна Суперліга визначила кращих гравців тижня
Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед клубів Суперліги, за підсумками яких офіційний сайт Суперліги визначив п’ятірку кращих гравців турніру.
Про це УНІАН повідомили в Суперлізі.
Зокрема, серед захисників кращими стали Домінік Коулмен («Київ»), на рахунку якого 7 очок, 14 передач, 11 підбирань, 2 перехоплення та 2 блок-шоти й Вінсом Фрезьєр («Кривбас»), що набрав 32 очка, зробив 5 підбирань, 3 передачі та 3 перехоплення.
Серед форвардів кращими стали Артур Дроздов («Будівельник») — 13 очок, 3 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот, а також Ромео Тревіс («Хімік»), який набрав 17 очок, зробив 8 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
Найкращим центровим став Кирило Натяжко («Азовмаш») — 18 очок + 12 підбирань та 1 передача.
Минулого тижня центральними матчами стали два протистояння що відбулися у київському Палаці спорту. "Хімік" (Южне) обіграв БК "Київ" - 68:62, а "Будівельник" був значно сильнішим за "Одесу" - 84:59. Результати ще ряда матчів визнані недійсними. Через несплату заявочних внесків за участь в турнірі, Суперліга зарахувала технічні поразки (0:20) командам "Одеса", "Говерла" та "Дніпро-АЗОТ".
В турнірній таблиці на даний момент лідерами є "Хімік" та "Донецьк" - по 13 перемог при 2 поразках. На третьому місці йде "Будівельник" - 11/5.