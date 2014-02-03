Баскетбольна Суперліга визначила кращих гравців тижня

Про це УНІАН повідомили в Суперлізі.

Зокрема, серед захисників кращими стали Домінік Коулмен («Київ»), на рахунку якого 7 очок, 14 передач, 11 підбирань, 2 перехоплення та 2 блок-шоти й Вінсом Фрезьєр («Кривбас»), що набрав 32 очка, зробив 5 підбирань, 3 передачі та 3 перехоплення.

Серед форвардів кращими стали Артур Дроздов («Будівельник») — 13 очок, 3 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот, а також Ромео Тревіс («Хімік»), який набрав 17 очок, зробив 8 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

Найкращим центровим став Кирило Натяжко («Азовмаш») — 18 очок + 12 підбирань та 1 передача.

Минулого тижня центральними матчами стали два протистояння що відбулися у київському Палаці спорту. "Хімік" (Южне) обіграв БК "Київ" - 68:62, а "Будівельник" був значно сильнішим за "Одесу" - 84:59. Результати ще ряда матчів визнані недійсними. Через несплату заявочних внесків за участь в турнірі, Суперліга зарахувала технічні поразки (0:20) командам "Одеса", "Говерла" та "Дніпро-АЗОТ".

В турнірній таблиці на даний момент лідерами є "Хімік" та "Донецьк" - по 13 перемог при 2 поразках. На третьому місці йде "Будівельник" - 11/5.