Ольга Харлан виграла перший етап Гран-прі сезону
11:10, 03 лютого 2014Спорт
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Ольга Харлан стала переможницею першого Гран-прі з фехтування на шаблях у сезоні 2013-2014, що відбувся в місті Орлеан (Франція).
Ольга Харлан / nffu.org.ua
Про це УНІАН повідомили у Національній федерації фехтування України.
У півфіналі з рахунком 15:7 Харлан здолала росіянку Катерину Дяченко, у фіналі з аналогічним рахунком перемогла олімпійську чемпіонку Лондона-2012 Жион Кім із Кореї.
Для Харлан "золото", завойоване в Орлеані, – третя нагорода найвищого ґатунку на цьому турнірі. На першу сходинку п'єдесталу Харлан піднімалася у 2010 і 2013 роках, у 2009 році вона завоювала у Франції "срібло".
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