Ольга Харлан виграла перший етап Гран-прі сезону

Про це УНІАН повідомили у Національній федерації фехтування України.

У півфіналі з рахунком 15:7 Харлан здолала росіянку Катерину Дяченко, у фіналі з аналогічним рахунком перемогла олімпійську чемпіонку Лондона-2012 Жион Кім із Кореї.

Для Харлан "золото", завойоване в Орлеані, – третя нагорода найвищого ґатунку на цьому турнірі. На першу сходинку п'єдесталу Харлан піднімалася у 2010 і 2013 роках, у 2009 році вона завоювала у Франції "срібло".