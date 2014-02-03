Мексиканський боксер помер після нокауту
03:50, 03 лютого 2014Спорт
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Мексиканський боксер Оскар Гонсалес помер незабаром після закінчення бою зі своїм співвітчизником Хесусом Галісією.
Оскар Гонсалес помер незабаром після закінчення бою зі своїм співвітчизником Хесусом Галісією / РІА Новини
Галісія нокаутував Гонсалеса у 10-му раунді бою, який відбувся у суботу в Мехіко за титул WBC Silver, повідомляє РИА Новости з посиланням на Boxing Scene.
Боксера, який впав на ринг, негайно госпіталізували. Потім стало відомо, що у Гонсалеса діагностували смерть мозку, а вдень у неділю мексиканець помер.
Боксеру було 33 роки. На професійному рингу він провів 26 боїв, 23 з яких виграв, 3 програв.
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