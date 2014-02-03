Мексиканський боксер помер після нокауту

Галісія нокаутував Гонсалеса у 10-му раунді бою, який відбувся у суботу в Мехіко за титул WBC Silver, повідомляє РИА Новости з посиланням на Boxing Scene.

Боксера, який впав на ринг, негайно госпіталізували. Потім стало відомо, що у Гонсалеса діагностували смерть мозку, а вдень у неділю мексиканець помер.

Боксеру було 33 роки. На професійному рингу він провів 26 боїв, 23 з яких виграв, 3 програв.