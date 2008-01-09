Суркіс дав Сьоміну квартиру з видом на Лавру

Вчора новий головний тренер київського "Динамо", відсвяткувавши вдома Різдво, вирушив до столицы України, де був представлений команді і приступив до безпосередньої роботи. Перед відльотом Юрій Сьомін дав інтерв`ю "Спорт Экспрессу". Тренер повідомив, що керівництво клубу вже забезпечило його житлом у Києві: “Перший час житиму на базі в Конча-Заспі. Хоча квартиру мені вже надали, причому відмінну, неподалік від стадіону "Динамо" і з прекрасним видом з вікна на Києво-Печерську лавру.

Сьомін розповів про свої найближчі плани в "Динамо". “Спершу треба вивчити результати тестування. Проаналізуємо їх з тренером по фізпідготовці Вінченцо Пінколіні і разом вирішимо, з яких навантажень починати. Але у будь-якому випадку я абсолютно переконаний: кияни звикли до потужних навантажень ще з часів Валерія Лобановського і жодних проблем тут не буде”, відзначив тренер.

Сьомін уточнив також, якими будуть функції Сергія Овчинникова в клубі: “Овчинникову доручено проводити предматчеві розминки, а також заняття з футболістами, які не будуть або будуть мало задіяні в календарних матчах. У його обов`язки входить також проглядання наших чергових суперників, а в іншому він буде здійснювати ті ж функції, що й інший мій помічник Валерій Зуєв”.

Тренер приступає до безпосередньої роботи з командою 9 січня. Про зміни в складі під час перерви в сезоні говорить, що це звичайне явище: вони завжди були і будуть.

Імена перших новачків "Динамо" тренер називати не став: “Поки їх імена нікому нічого не скажуть. Це - футболісти дубля і другої команди, які вирушають з нами на перегляд”.

Щодо амбіцій київського "Динамо" Юрій Сьомін підкреслює, що завдання у клубу завжди одне - виграти будь-який турнір, незалежно від того, на якому етапі готовності знаходиться команда.

“Їду до Києва з великим задоволенням, в передчутті нової цікавої і, сподіваюся, плідної роботи”, - підсумував тренер.