"Шахтар" виграв у "Металіста" в матчі Об'єднаного Суперкубка

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч двох найсильніших українських команд пройшов з перевагою донеччан, що цілком логічно. Команді необхідно раніше увійти в ігровий тонус, так як плей-офф єврокубків стартує раніше, ніж відновиться національний чемпіонат. "Металіст" в єврокубках в нинішньому сезоні не бере участь.

Гірники атакували досить багато і двічі зуміли втілити свою перевагу в голи. Вже на 10-й хвилині рахунок відкрив Дуглас Коста, а на 69-й - Даріо Срна подвоїв перевагу гірників. До того ж, на 75-й хвилині стався неординарний, як для товариських матчів епізод. Родріго Моледо отримав червону картку за фол останньої надії проти Едуардо. Цікаво, але в меншості харківська команда заграла активніше і навіть мала перевагу. Але забити гол так і не змогла.

Раніше сьогодні санкт-петербурзький "Зеніт" обіграв московський ЦСКА з таким же рахунком - 2:0.

Таким чином. після двох турів на рахунку "Шахтаря" 6 очок, "Зеніта" - 3, ЦСКА - 2, "Металіста" - 1.

У заключному турі 5 лютого зустрічаються "Шахтар" - ЦСКА і "Металіст" - "Зеніт".

Як повідомляв УНІАН, турнір за участю чотирьох найсильніших клубів України і Росії - Об'єднаний Суперкубок - проходить в Ізраїлі з 30 січня по 5 лютого.