Збірна України виграла Кубок Співдружності

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці були набагато мотивованішими і краще налаштовані на гру, з самого початку взявшись штурмувати ворота суперника. Вже на 4-й хвилині Тарас Пучковский завершив ефектну і швидку комбінацію гостей влучним голом - 1:0. Гості не зупинялися на досягнутому і продовжували атакувати. І на 16-й хвилині Сергій Вакуленко вдруге вразив ворота збірної Росії - 2:0.

На перерву підопічні Сергія Ковальця пішли із солідною перевагою, але не зупинилися. Ледве почався другий тайм, як на 47-й хвилині Редван Мемешев довів рахунок до великого - 3:0. А крапку в розгромі суперника на 90-й хвилині поставив Андрій Тотовицький - 4:0.

Таким чином, українці виграли турнір, не втративши в ході змагань жодного очка. Всі шість матчів, в груповому турнірі і плей-офф збірна України вигравала в основний час.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Співдружності проходив в Санкт-Петербурзі з 24 січня по 2 лютого.