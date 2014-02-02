Стаховський приніс перемогу збірній України в матчі Кубка Девіса з Румунією

Як повідомляє кореспондент УНІАН, п'ята гра, яка запланована за регламентом, вже не буде мати ніякого турнірного значення.

Стаховський і Ханеску знаходяться поруч в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Румун розташувався трохи вище, але цю його перевагу нівелювали домашні стіни та зручне хардовое покриття корту для українця.

Стаховський лише в першій партії дозволив супернику нав'язати свою гру і захопити перевагу - 6:3. Надалі, українець повністю увійшов у гру, перехопив ініціативу і в наступних трьох сетах не дав супернику жодного шансу на позитивний результат- 6:3, 6:2, 6:3.

Як повідомляв УНІАН, у перший день матчу в двох одиночних іграх Стаховський та Ілля Марченко свої поєдинки виграли. Таким чином, для загальної перемоги в матчі залишалося виграти одну гру. Втім, напередодні, у парній грі румуни виявилися сильнішими. Символічно, що перемогу в матчі збірна України здобула в очному протистоянні лідерів команд.