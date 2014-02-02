Збірна України з міні-футболу вийшла до чвертьфіналу з першого місця в групі
Збірна України з міні-футболу зіграла внічию з командою Бельгії у другому матчі групового етапу чемпіонату Європи - 0:0 - і зайняла перше місце в підсумковій турнірній таблиці, вийшовши у чвертьфінал.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Вигравши у стартовому матчі турніру у збірної Румунії - 1:0 - українці суттєво спростили собі завдання виходу в чвертьфінал навіть з другого місця. Для цього достатньо було не програти з великим рахунком команді Бельгії, яка до цього сама поступилася румунам з розгромним рахунком. Нічия або перемога автоматично виводили українців на перше місце.
Гра з бельгійцями була побудована збірною України від оборони, за принципом глухого захисту. В атаці ж команда практично нічого не робила. У свою чергу, бельгійці також не змогли нічого створити біля воріт збірної України, задовольнившись нічиєю, яка залишила команду господарів чемпіонату без шансів на продовження боротьби за медалі - 0:0.
У підсумку, після групового турніру на рахунку українців 4 очки, у збірній Румунії - 3, Бельгії - 1.
У матчі ¼ фіналу збірна України 3 лютого зустрінеться з командою, що зайняла друге місце в іншій групі - збірною Португалії. У другому чвертьфіналі в цей же день зійдуться Росія - Румунія.
Чемпіонат Європи з футзалу (міні-футболу) проходить у Бельгії з 28 січня по 8 лютого.