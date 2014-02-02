Макс Бурсак програв титульний бій WBA

Про це повідомляє офіційний сайт WBA.

Українець провів завзятий поєдинок з приблизно рівними шансами на успіх для обох боксерів. На жаль, відчувалася нестача часу для підготовки до бою Бурсака, про що багато говорилося напередодні поєдинку. До того ж, українець не завжди чисто боксував, за що двічі поплатився зняттям очок. Суддя в ринзі оштрафував Бурсака за удари суперника по потилиці у 2-му і 11-му раундах.

В результаті, рахунок в записках бічних суддів виявився на користь Флетчера - 111:115, 111:115 і 112:114.

Для українського боксера ця поразка стала другою в кар'єрі.