11-го дізнаємося наступника Блохіна?

11 січня в Києві пройде чергове засідання Виконкому ФФУ, на порядку денному якого значаться всього три питання. Одне з них дуже актуальне і хвилює всіх, без виключення, шанувальників вітчизняного футболу.

Йдеться про заміщення вакансії головного тренера національної збірної з футболу, що з`явилася після відставки Олега Блохіна. Швидше за все, саме 11 січня ми дізнаємося, хто готуватиме головну команду країни до відбіркового турніру ЧС-2010, пише "Команда".

Нагадаємо, що вже 14 січня представники Хорватії, Англії, України, Білорусії, Казахстану і Андорри зустрінуться для того, щоб обговорити календар нашої відбіркової групи. А на 6 лютого у збірної України запланований контрольний поєдинок з командою Кіпру.