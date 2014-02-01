Міжнародна федерація баскетболу назвала володарів wild card на ЧС-2014

Про це повідомляється в офіційному Twitter організації.

Відзначимо, що всього на путівку на чемпіонат світу розраховували 13 збірних: Канада, Китай, Нігерія, Росія, Катар, Туреччина, Греція, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Польща, Фінляндія, Бразилія і Венесуела. Німеччина та Італія в останній момент відкликали свої заявки у зв'язку з фінансовими труднощами.

Як повідомляв УНІАН, жеребкування фінальної частини турніру, в якому візьмуть участь 24 команди, відбудеться 3-го лютого. У цей же день відбудеться жеребкування другої частині відбіркового турніру Євробаскету-2015, фінальний турнір якого відбудеться восени майбутнього року в Україні.