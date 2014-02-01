Яна Бондар виграла бронзу чемпіонату Європи з біатлону

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Жіноча спринтерська гонка вийшла дуже драматичною. Спортсменок, які піднялися на п'єдестал пошани, розділи всього 5,4 секунди. Саме стільки Бондар програла переможниці Березні Олсбу з Норвегії. Другий сенсаційно фінішувала іспанка Вікторія Падиал Ернандес, відстала від чемпіонки на 1,2 сек. Настільки високий результат спортсменки пояснюється її ідеальною стрільбою - жодного промаху. У свою чергу, українка на двох вогневих рубежах промахнулася тричі, а норвежка - двічі.

Три інші українки в цій гонці досягли куди скромніших результатів. Надія Бєлкіна фінішувала 17-ою, Ірина Ваврінец - 20-й, Алла Гіленко - 35-й.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Нове Мєсто (Чехія) триватиме до 4 лютого.