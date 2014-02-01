Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі турніру в Парижі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Незважаючи на те, що в даний момент Світоліна знаходиться в хорошій формі, двічі з початку року здобувши перемоги над спортсменками з ТОР-20 світового рейтингу, в даному конкретному матчі вона не зуміла навіть нав'язати боротьбу італійці.

Еррані впевнено провела весь матч, маючи беззаперечну перевагу над суперницею. У підсумку - 6:2, 6:3. На досягнення перемоги італійка витратила всього 1 годину та 17 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, раніше в 2014-му році Світоліна дійшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши по ходу змагань суперницю, що входить до ТОР-20 світового рейтингу - росіянку Світлану Кузнєцову, а на турнірі в Парижі обіграла іншу італійку Роберту Вінчі, також входить в число кращих тенісисток світу.