Коноплянка так і не перейшов до «Ліверпулю»

Один з лідерів збірної України та найкращих гравців Прем'єр-ліги Євген Коноплянка залишається грати в чемпіонаті України у складі "Дніпра". Керівництво англійського "Ліверпуля" та дніпропетровського клубу так і не зуміло домовитися про перехід гравця в стан "червоних".

До півночі за середньоєвропейським часом 31 січня (1.00 1 лютого за Києвом), коли в Європі офіційно зачинилося зимове трансферне вікно, ні на сайті "Дніпра", ні на сайті "Ліверпуля" так і не з'явилося повідомлення про перехід гравця.

Пізніше, сам гравець у своєму Twitter також дав зрозуміти, що лишається у "Дніпрі".

Інтерес до українського гравця "Ліверпуль" виявив буквально кілька днів тому. Разом з тим, керівництво англійського клубу настільки серйозно взялося за переговори з колегами з "Дніпра", що сам гравець заявив, що він "в шоці" від намірів англичан.Тим не менш, клуби так і не зуміли домовитися між собою.

Раніше, 31 січня, в ЗМІ була опублікована інформація, що гравець вже досяг домовленості з новим клубом, підписавши з англійцями контракт на 5 років. Також повідомлялося, що "Ліверпуль" пропонував "Дніпру" за Коноплянку 15 мільйонів фунтів стерлінгів.