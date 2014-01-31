Ілля Марченко приніс друге очко збірній України у матчі Кубка Девіса з Румунією

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Марченко виграв матч після перших двох програних сетів.

У цьому матчі зійшлися українець, який займає 160-е місце в світовому рейтингу, та гравець, що входить у ТОР-100 найсильніших тенісистів планети (72-е місце) і є лідером збірної Румунії. Зрозуміло, шанси на успіх румунського тенісиста розцінювалися, як набагато більш високі.

Ханеску сповна підтвердив статус фаворита у перших двох партіях. Він витратив півтори години гри на те, щоб зробити рахунок 0:2 (4:6, 2:6) і, здавалося, що нічиєї за підсумками першого дня не уникнути. Однак, чи румун розслабився і втратив концентрацію, чи українець зумів дуже сильно додати у грі, але наступні дві партії залишилися за ним - 6:3, 7:6.

На початку вирішальної п'ятої партії психологічна перевага вже була на боці Марченко і, в підсумку, він зумів виграти і цей сет - 6:4.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні лідер збірної України Сергій Стаховський обіграв у трьох партіях другого номера румунської команди Адріана Унгура. У матчі до трьох перемог збірна України веде в рахунку 2:0 і будь-яка наступна гра може стати переможною у матчі. В суботу відбудеться парна гра, в неділю - ще дві одиночні зустрічі.