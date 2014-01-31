Тремулінас перейшов з київського "Динамо" у французький «Сент-Етьєн»
19:54, 31 січня 2014Спорт
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Захисник київського «Динамо» Бенуа Тремулінаса повернувся на батьківщину - у Францію, де продовжить виступи в місцевому «Сент-Етьєні».
Бенуа Тремулінаса / dynamo.kiev.ua
Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.
Тремулінас вже підписав контракт зі своїм майбутнім клубом, фінансові умови якого не розкриваються. Відомо, що гравець буде виступати в «Сент-Етьєні» в оренді до кінця сезону.
"Я хочу подякувати президенту "Динамо" Ігорю Суркісу, який погодився віддати мене в оренду на найближчі п'ять місяців. Він дав мені можливість отримати ігрову практику і показати себе у Франції", - зазначив Тремулінас.
Раніше гравець зазначав, що хотів би пограти у французькому чемпіонаті, тому що мріє потрапити до складу національної збірної на Чемпіонат світу-2014 у Бразилії.
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