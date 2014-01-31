Київське «Динамо» обіграло болгарський «Локомотив»

Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Кияни, як і в попередніх матчах, використовували максимум замін. Олег Блохін продовжує експериментувати зі складом, нічим не показуючи, що у нього гравці діляться на основу і запас. Сьогодні ж, гравці, які вийшли на початку матчу, не змогли створити «Динамо» переваги, в той час як футболісти, що з'явилися на полі після 61-ї хвилини, зуміли двічі вразити ворота.

На 69-й хвилині Андрій Ярмоленко з кута поля подав на дальню штангу, де залишився неприкритим ДемьерсіМбокані, який без перешкод відправив м'яч у кут воріт. А на 86-й хвилині дуже красивий гол забив вже сам Ярмоленко. Динамівець у штрафному обіграв трьох захисників і, знайшовши момент, пробив з 12-ти метрів у кут воріт - 2:0.

У заключному матчі на першому підготовчому зборі динамівці 1 лютого зіграють з одноклубниками зі столиці Румунії - Бухаресту.